Lezzetli zeytin türlerinden, süt ürünlerine ve kahvaltılık çeşlitlerine kadar bir çok şarküteri grubunu bulabileceğiniz
Çevik Gıda'da genel olarak şu ürünleri bulabilirsiniz.
- Taze Günlük Yufka
- Hakiki Tereyağı
- Peynir ve Zeytin Çeşitleri
- Yoğurt - Lor - Çökelek
- Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )
- Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri
- Teneke Peyniri - Köy Peyniri
- Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin
- Natural Sızma Zeytinyağı
- Salamura Yaprak
Hemen uğrayın 150₺ ve üzeri alışverişlerde el açması yufkayı ücretsiz alın.
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24