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Isparta'da Pırlanta ve Altının Kalbi Köseoğlu Kuyumculuk

Isparta'da Pırlanta ve Altının Kalbi Köseoğlu Kuyumculuk
ISPARTA
G.Tarihi: 13.08.2022 00:45
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Pırlanta ve Altın en çok sevilen aksesuar - Isparta'da Pırlanta ve Altının Kalbi Köseoğlu Kuyumculuk...
Pırlanta ve altın kadınların en çok takmaktan hoşlandıkları aksesuarlar arasında yer alır. Gelinliklerin en önemli tamamlayıcıları arasında bulunan pırlanta ve altın setler  evlilik sürecinde en çok satın alınan takı çeşitlerindendir. Öte yandan evlilik tekliflerinde tek taş yüzüklerin yanı sıra beştaş yüzük seçenekleri de sıkça kullanılmaktadır. Anneler günü sevgililer günü öğretmenler günü başta olmak üzere birçok özel günde kadınlara alınacak en önemli hediyelerden biri de pırlanta seçenekleridir. 

Hem klasik anlamda bireylerin en çok sevdiği tamtur ürünleri hem de alışılmışın dışında farklı tasarımları kuruluşun ürün kataloğu içerisinde bulabilmek mümkündür. Bu nedenle her yaştan kadının kullanabileceği ve her kıyafetle kombin edilebilecek muhteşem pırlanta tasarımları Köseoğlu Kuyumculuk sayesinde uygun fiyatlarla satışa sunulmuş olur. Köseoğlu Kuyumculuk bu verimli çalışmaları sayesinde kadınların şıklığını düşündüğü kadar aynı zamanda erkeklerin de bütçelerine hitap etmektedir.

Isparta'da Ediz Dereli, Koçak, Arpas Gold satış Noktası Köseoğlu Kuyumculuk

Köseoğlu Kuyumculuk: ''Senin Kadar Eşsiz'' 

​Telefon: 0 555 979 28 42 
Adres: Pirimehmet mahalallesi Cumhuriyet caddesi Nebioğlu pasajı No10 Isparta merkez

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