İlimizde faaliyetlerine devam eden sanayici ve esnaflarımızı ziyaretlerine devam eden Vali Baruş ilk olarak Madeni İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Burada Oda Başkanı Ahmet Gıcır ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Vali Baruş ardından Yeni Sanayi Sitesi ve Gül Petek Sanayi Site esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu, iş yerlerinin faaliyetleri hakkında esnaftan bilgi aldı.Vali Baruş daha sonra beraberinde KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım ile KOSGEB destekleriyle faaliyetlerini sürdüren KOBİ’leri ziyaret ederek firmaların ürettikleri ürünler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Vali Baruş ziyaretlerinin ardından Cuma namazı çıkışında Madeni İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen aşure etkinliğine katılarak aşure dağıttı.Son olarak TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Vali Baruş okulda üretilen ürünleri inceleyerek Okul Müdürü Osman Topdal’dan bilgi aldı.