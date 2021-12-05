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ISPARTA'DA EN TAZE VE EN İYİ KALİTEDE BALIKLAR KAYA BALIK TEZGAHLARINDA

ISPARTA'DA EN TAZE VE EN İYİ KALİTEDE BALIKLAR KAYA BALIK TEZGAHLARINDA
ISPARTA
G.Tarihi: 04.12.2021 13:53
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA'DA EN TAZE VE EN İYİ KALİTEDE BALIKLAR KAYA BALIK TEZGAHLARINDA

Türkiye ve Dünyanın her yerinden en kaliteli balık ve deniz ürünlerini tedarik etme konusunda itibar kazanan Kaya Balığı geniş deniz ürünleri yelpazeziyle tanınırız.
Bu nedenle tüm balık ve deniz ürünlerinin taze ve birinci sınıf kalitede olmasına dikkat eden Kaya Balığın Isparta'ya en iyisini sunduğuna emin oluruz.
 Kesinlikle yakında tekrar gelip satın alacağınız lezzetli balıklar burada satılmaktadır.
Kaya Balık Isparta'da tanınan geleneksel bir balıkçı limanıdır.

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: Tıkla ara 0 530 072 21 80
Telefon Tıkla Ara:  0246 220 20 70 

DENİZDEN TABAĞA GELEN KAYA BALIK LEZZETLERİ...
 
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