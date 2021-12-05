ISPARTA'DA EN TAZE VE EN İYİ KALİTEDE BALIKLAR KAYA BALIK TEZGAHLARINDA

Türkiye ve Dünyanın her yerinden en kaliteli balık ve deniz ürünlerini tedarik etme konusunda itibar kazanan Kaya Balığı geniş deniz ürünleri yelpazeziyle tanınırız.

Bu nedenle tüm balık ve deniz ürünlerinin taze ve birinci sınıf kalitede olmasına dikkat eden Kaya Balığın Isparta'ya en iyisini sunduğuna emin oluruz.

Kesinlikle yakında tekrar gelip satın alacağınız lezzetli balıklar burada satılmaktadır.

Kaya Balık Isparta'da tanınan geleneksel bir balıkçı limanıdır.

Adres:

ISPARTA

WhatsApp: Tıkla ara 0 530 072 21 80

Telefon Tıkla Ara: Yeni Çarşamba Pazarı No:9

DENİZDEN TABAĞA GELEN KAYA BALIK LEZZETLERİ...

























