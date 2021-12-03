Türkiye'de damak lezzetiyle öne çıkan kentlerin başında gelen Gastronomi kenti Gaziantep baklava ustaları, lezzetleriyle damaklarda iz bırakıyor.
Baklavanın başkenti Gaziantep'ten Isparta'ya yeni tat yeni lezzet geldi. Gaziantep Öztürk Baklava Karpuz Çeşmesi yanında faaliyete geçti.
Aynı zamanda açılışın Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü ayında olması da programa anlam kattı.
AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM
Gaziantep Öztürk Baklava'da açılışa özel ve 9 Aralık'a kadar sürecek bir de kampanya var!
Kampanya yer alan ürünler şu şekilde;
- Fıstıklı Baklava - 75₺ yerine 49₺
- Cevizli Baklava - 50₺ yerine 39₺
- Fıstıklı Sarma - 100₺ yerine 79₺
Adres: Kutlubey mahallesi 101 cadde ( Mimarsinan Camii Karpuz Çeşmesi yanı)
Telefonlar: 0553 178 39 00
0537 229 09 71