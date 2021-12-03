GAZİANTEP ÖZTÜRK BAKLAVA: ''AĞZINIZIN TADI BOZULMASIN''

Aynı zamanda açılışın Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü ayında olması da programa anlam kattı.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM

Gaziantep Öztürk Baklava'da açılışa özel ve 9 Aralık'a kadar sürecek bir de kampanya var!

Kampanya yer alan ürünler şu şekilde;