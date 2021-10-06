Isparta ili Meıkez ilçesi Yakaören köyü Gölcük Tabiat Parkında 28 Eylül 2021 tarihinde B.K. isimli şahsın inşaat malzemelerinin çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen A. T. B.A. E.B. vc B.A. isimli şüpheliler. 04 Ekim 2021 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) vc Merkez. İlçe J.K.lığı Asayiş timleri ile birlikte koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştırIsparta İl Jandarma Komutanlığınca halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.