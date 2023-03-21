Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde bulunan 5 ikamet, 2 işyeri ve 2 depo olarak kullanılan adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda 13,32 gram uyarıcı madde, 1,56 gram halisinojen madde, 30 tablet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat, 2 adet kumar makinesi ve 1 adet FETÖ/PYD'ye ait yasaklı kitap ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler arasında 16 kişi "Uyuşturucu Madde Kullanma" suçundan işlem yapıldı. 4 kişi ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonla, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik mücadele devam ediyor.





ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ