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​AEDAŞ, Ramazan’da iftar ve sahur saatleri arasında planlı bakım ve onarım çalışması yapmayacak

​AEDAŞ, Ramazan’da iftar ve sahur saatleri arasında planlı bakım ve onarım çalışması yapmayacak
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AEDAŞ, Ramazan’da iftar ve sahur saatleri
arasında planlı bakım ve onarım çalışması yapmayacak
 
Tüketicilerin ramazan ayı boyunca enerji sıkıntısı yaşamaması için önleyici tedbirler kapsamında bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık veren AEDAŞ, iftar ve sahur saatleri arasında planı çalışma yapmayacak. Bu çerçevede Antalya, Burdur ve Isparta’da tüm planlı bakım onarım çalışmaları gündüz 08:00- 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Arife günü ile birlikte 20-23 Nisan’da kutlanacak Ramazan Bayramı tatilinde de planlı çalışmalara gidilmeyecek.
 
Antalya, Burdur ve Isparta’da her noktaya, hızlı, kesintisiz ve verimli enerji sunma amacı ile faaliyet gösteren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), tüketicilerin enerji ile ilgili sorunlar yaşamaması için 23 Mart Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verirken yatırım kaynaklı planlı bakım ve onarım programında düzenlemeye gitti. Ramazan ayında enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışan vardiya düzenini yenileyen AEDAŞ, tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için sahur ve iftar vakitlerinde yatırım kaynaklı planlı bakım ve onarım yapmayacak. Planlı bakım onarım çalışmaları sahur vaktinden sonra ve iftardan önceki zaman dilimine kaydırılarak tüketicilerin etkilemesinin önüne geçilecek. Bu çerçevede Ramazan ayında tüm planlı bakım ve onarımlar gündüz 08:00- 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilirken arife günü ile birlikte 20-23 Nisan arasında kutlanacak Ramazan Bayramı tatilinde de planlı bakım onarım çalışması olmayacak.
 
“OLASI KESİNTİLERE DRONE VE MOBİL JENERATÖRLER İLE MÜDAHALE”
Tüketici dostu bir şirket olarak her zaman müşteri odaklı çalıştıklarını dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Yıllardır yaptığımız yatırımlarla sağladığımız teknolojik dönüşüm, SCADA olarak ifade edilen uzaktan kontrol ve komuta sistemi ile entegre bilişim sistemleri sayesinde çoğu arızaya uzaktan birkaç dakika içinde müdahale ederek çözüm üretiyor, kesintiye neden olabilecek gelişmeleri anlık takip edebiliyor. Ramazan başlamadan önce trafo ve enerji dağıtım hatlarını bakım faaliyetleri kapsamında taramadan geçirerek kesintiye sebebiyet vermeden sorunları tespit ettik. 7/24 hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek adına saha çalışanları ve ekip liderlerinden oluşan nöbetçi ekiplerimiz olası arızalara hızla müdahale etmek için hazır durumda bekleyecek” dedi.
Ramazan Bayramı’nda da ekiplerin alarm durumunda olacağına işaret eden Baydar, “Her zaman olduğu gibi bayram tatili boyunca 7/24 hizmet anlayışı ile çalışarak tüketicilerimize kesintisiz enerji hizmeti sunmayı planlıyoruz. Olası kesintilerin önüne geçmek ve yaşanabilecek kesintilere daha hızlı müdahale etmek için ekip sayımızı artıracağız. Saha çalışanları ve ekip liderlerinden destek nöbetçi ekipler ile birlikte sepetli araç, 4x4 arazi aracı, mobil vinç ve coğrafi sebeplerle ulaşılması zor bölgelerde arıza tespit çalışmalarını hızlandırmak için drone ve konuşlandıracağımız mobil jeneratörlerimizle olası kesintilere müdahale etmeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.
 
 
 
“PLANLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRME YAPILIYOR”
Dağıtım şirketlerinin arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekesinde yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları ve yeni abonelik bağlantılarında enerjinin kesilmesi gerekiyorsa, önceden kamuoyu bilgilendirilerek planlı kesintiler yaptığını anımsatan Genel Müdür Baydar sözlerine şöyle devam etti:
“Enerji arzının güvenli, kesintisiz ve kaliteli olarak yapılabilmesi, bu sırada çalışmaların ekiplerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi için “planlı bakım ve onarım çalışmaları” zaruri olarak gündeme geliyor. Bu süreçte tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması en temel hedef ve prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarımızı, dağıtım şebekesindeki kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalacağı saatlerde gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşımla Ramazan ayında da tüketicilerimizin iftar ve sahur arasındaki döneminde enerji ile ilgili sıkıntı yaşamaması için planlı çalışmaları iptal etme kararı aldık. Hedefimiz Ramazan ayının tamamında zorunlu olmadıkça planlı kesintiye gitmemek.”
 
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