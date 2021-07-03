ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2021 yılı Haziran ayı içerisinde 12 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Tefecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Parada Sahtecilik suçlarından 16 şahsa adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;1 adet sahte para, 1 adet sahte çek yaprağı, 21 litre kaçak/sahte içki, 14 litre etil alkol, 1 adet 250 gram viski yapımında kullanılan aroma ile 2.400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 10 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, bu şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanmış, 6 şahıs ise serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.