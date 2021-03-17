16.03.2021 günü saat 00.30 sıralarında idaremiz Bağlar Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine bahse konu adreste yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; içeride toplam 8 şahsın bulunduğu, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği, masa üzerinde ve çeşitli yerlerde saklanmış 494 adet iskambil kâğıdı, 129 adet okey taşı, 19 adet oyun pulu, 1 adet zar, 1 adet yazboz kâğıdı ve 455 TL para bulunduğu tespit edilmiştir.Bahse konu ikamet sahibi hakkında Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 34.552 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen adres mühürlenerek kapatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.