

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



İlimiz Zafer Mahallesi ve Yedişehitler Mahallelerinde muhtelif tarihlerde meydana gelen Evden Hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının failinin F.Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli 10.03.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında gerekli tahkikat yapıldıktan sonra 11.03.2021 günü sevk edildiği Adli Makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca yapılan soruşturmalar kapsamında çalınan malzemelerden ele geçirilen 3 adet tablet müştekilere teslim edilmiştir.



Vatandaşlarımızın evlerinden ayrılırken kapılarını kilitlemeleri, apartman giriş kapılarının tanınmayan ve apartman sakini olmayan kişilere açılmaması, sürekli kapalı tutulması hırsızlık olaylarının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

