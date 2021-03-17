Bitki Uzmanı Leyla Öztürk, Tamamlayıcı Tıp veya diğer adıyla Alternatif Tıp hakkında bilgiler verdi.
'' Eski çağlardan beri insanlar, hastalıklardan korunmak ve hastalıkların tedavisi için geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerini kullanmışlar ve elde edilen bilgileri, deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Birçok hasta aktardan aldığı bitkilerle kendi ilacını hazırlamakta ve kullanmaktadır. ''
Nane Limon Aktar'daki şifalı ve aromatik ürünleriden bahseden Bitki Uzmanı Leyla Öztürk , bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacak tüm bitkileri, çayları,sabun çeşitlerini, pekmezleri ve baharatları müşterilerimize yerinden getirtip öyle sunuyoruz. Kuru kahvemizle Isparta'da iddialıyız tüm vatandaşlarımızı bi kahve içmeye bekliyoruz dedi.
Nane Limon Aktar bitki uzmanı Leyla Öztürk uygulamış olduğumuz programla haftada minimum 1 buçuk kilo zayıflatıyoruz dedi.
Isparta'da müşterilerine çeşitli zayıflama önerileriyle oldukça popüler hale gelen bitki uzmanı Leyla Öztürk , zayıflamak isteyenlere sadece birkaç doğal şurup ve bitkisel çaylarla haftada en az 1 buçuk kilo verdiren programını uyguluyor.
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Bitki uzmanı Leyla Öztürk Isparta Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada doğal zayıflamanın önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi;
'' Kilo problemini uyguladığımız doğal ve bitkisel yöntemlerle sağlıklı bir şekilde çözüyoruz. Önce tamamen bitkisel özlerden hazırlanan şurup takviyesi ile metebolizmanızı hızlandıyoruz, sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlıyoruz, Ardından kilonuzun durumuna göre size bir dizi günlük ve haftalık programlar veriyoruz. Bu uygulamış olduğumuz yöntemle haftada en az 1 buçuk kilo zayıflatıyoruz.!!! Zayıflamak isteyen herkesi bekliyoruz ve iddialıyız!!!''
Adres: Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16 ISPARTA
Telefon: (0246) 232 69 69
Ayrıca firmada cilt bakım ve güzellik ürünleride satılmaktadır.