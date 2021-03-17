Bitkisel ilaç denilince halkımızın aklına hemen aktar/baharatçılar geliyor. Hiç şüphesiz aktarlar tüm İslam aleminde yüzlerce yıl boyunca bitkisel şifa ürünlerinin temin edildiği birer adres olmuştur.

Bitki Uzmanı Leyla Öztürk, Tamamlayıcı Tıp veya diğer adıyla Alternatif Tıp hakkında bilgiler verdi.

'' Eski çağlardan beri insanlar, hastalıklardan korunmak ve hastalıkların tedavisi için geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerini kullanmışlar ve elde edilen bilgileri, deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Birçok hasta aktardan aldığı bitkilerle kendi ilacını hazırlamakta ve kullanmaktadır. ''

Nane Limon Aktar'daki şifalı ve aromatik ürünleriden bahseden Bitki Uzmanı Leyla Öztürk , bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacak tüm bitkileri, çayları,sabun çeşitlerini, pekmezleri ve baharatları müşterilerimize yerinden getirtip öyle sunuyoruz. Kuru kahvemizle Isparta'da iddialıyız tüm vatandaşlarımızı bi kahve içmeye bekliyoruz dedi.

Nane Limon Aktar bitki uzmanı Leyla Öztürk uygulamış olduğumuz programla haftada minimum

1 buçuk kilo

zayıflatıyoruz dedi.

Isparta'da müşterilerine çeşitli

z

önerileriyle oldukça popüler hale gelen bitki uzmanı Leyla Öztürk ,

isteyenlere sadece birkaç doğal şurup ve bitkisel çaylarla haftada en az 1 buçuk kilo verdiren programını uyguluyor.

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Bitki uzmanı Leyla Öztürk Isparta Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada doğal zayıflamanın önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi;

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Adres:

Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16

Telefon:

Ayrıca firmada cilt bakım ve güzellik ürünleride satılmaktadır.







































































































