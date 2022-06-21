İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda yurt dışından getirdikleri kadınları, teşvik ve zorlamayla Isparta ilimize getirerek Isparta Merkezdeki otel, pansiyon, apart vb. yerlerden istifade ederek FUHUŞ YAPTIRAN bir gruba yönelik yürütülen teknik takip ve planlı operasyon neticesinde;Grubun yapısı ve ilimizde fuhuş maksatlı faaliyet gösterdikleri yerler deşifre edilmiş, Isparta ve İstanbul ilinde eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama Suçundan 16.06.2022 günü yakalan (B.G.), (A.C.) ve (V.Y.) isimli 3 (üç) şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır.Ayrıca fuhuşa mekân sağlayan ve Kimlik Bildirme Kanununa aykırı fiiller içerisinde olan işyerlerine yönelik gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ