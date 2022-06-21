METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA İL GENELİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 21.06.2022 12:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 21.06.2022 23:00 TSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; yann (21.06.2022 Sah) öğle saatlerinden itibaren Isparta’nın il genelinde YEREL olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

Yağış Şiddeti

Hafif Yağış : 1-5 mm

Orta Kuvvette Yağı? S 20 mm

Kuvvetli Yağış : 21-50 mm

Çok Kuvvetli Yağış : 51-75 mm

Şiddetli Yağış 76-100 mm

Aşın Yağış 100 mm üzeri

