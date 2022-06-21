Süleyman Demirel Üniversitesi 2021- 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Törenine sayılı günler kaldı. Bu yıl mezun olmaya hak kazanan 7 bini aşkın öğrencimiz, 21-22 Haziran 2022 tarihlerinde 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında keplerini havaya atarak eğitim hayatını tamamlamanın mutluluğunu yaşayacak.
Binlerce gencin en büyük gurur günlerinden biri olan mezuniyet törenlerimizin akış planı şu şekilde:
- 18:00 Kortej Düzenin Oluşturulması
- 18:30 Kahkaha Yogası Etkinliği
- 19:00 Müzik Eşliğinde Kortej Yürüyüşü Ve Yerleşimlerin Yapılması
- 19:40 Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi
- 19:50 Dans Topluluğu Gösterisi
- 20:00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 20:05 Protokol Konuşmaları ve Öğrenciler Adına Dereceye Giren Öğrencinin Konuşması
- 20:30 Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Töreni
- 21:00 Mezuniyet Andının Okunması
- 21:05 Kep Atma ve DJ Eşliğinde Müzik Dinletisi
- 21:30 Sekizbeş Grubu Konseri
MEZUNİYET TAKVİMİ
- 21 Haziran 2022 Salı
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- 22 Haziran 2022 Çarşamba
- Tıp Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Fen Edebiyat Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- İlahiyat Fakültesi