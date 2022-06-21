Mezuniyet Heyecanı İçin Geri Sayım Başladı

Binlerce gencin en büyük gurur günlerinden biri olan mezuniyet törenlerimizin akış planı şu şekilde:

18:00 Kortej Düzenin Oluşturulması

18:30 Kahkaha Yogası Etkinliği

19:00 Müzik Eşliğinde Kortej Yürüyüşü Ve Yerleşimlerin Yapılması

19:40 Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi

19:50 Dans Topluluğu Gösterisi

20:00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

20:05 Protokol Konuşmaları ve Öğrenciler Adına Dereceye Giren Öğrencinin Konuşması

20:30 Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Töreni

21:00 Mezuniyet Andının Okunması

21:05 Kep Atma ve DJ Eşliğinde Müzik Dinletisi

21:30 Sekizbeş Grubu Konseri

MEZUNİYET TAKVİMİ