Dünya gülyağı üretiminin yaklaşık % 65’ini tek başına karşılayan Türkiye’nin Gül bahçesi Isparta’da gül hasadı başladı.Isparta’nın ilk gül açan yeri Keçiborlu İlçesi Ardıçlı köyünde hasat başladı. İlk hasadını yapan gül üreticilerinden Yakup Yolcu ‘Yeni gül sezonunu açtık, gül toplamaya başladık, herkese hayırlı olsun, bereketli, kazasız belasız bir sezon diliyorum, herşey yolunda ancak virüs nedeniyle turizm hareketliliği yok buruk bir sezon açılışı oldu, inşallah düzelir’ dedi.Haber: Onur Çarkçı