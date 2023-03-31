Büyükgökçeli İlkokulu ve Ortaokulu, Yenilenen Okul Binasına Kavuşuyor

Depreme Dayanıklı ve Güvenli Okul Binası İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Isparta'da Eğitime Yapılan Yatırım, Çocukların Güvenliği ve Geleceği İçin Önemli

Eski Okul Binanın Yıkılması Sonrası, Modern ve Yenilikçi Okul Binası Yapımı Başladı

Isparta'da Büyükgökçeli Okulu, Daha Güvenli ve Aydınlık Bir Gelecek İçin Yenileniyor.

Büyükgökçeli Okuluna Kavuşuyor.Büyükgökçeli’de bulunan eski okul binası gerçekleştirilen depremsellik değerlendirmesi sonucunda yıkılarak yeniden yapılmasına bakanlıkça karar verilmişti. Daha güvenli eğitim ortamları sağlamayı amaçlayan süreçle birlikte 12 derslikli Büyükgökçeli İlkokulu ve Ortaokulu okul binasının yapımına başlanmıştı. Depreme dayanıklı, modern, yenilikçi ve güvenli yeni okul binasının inşaatında sona yaklaşıldı. Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Erhan Baydur Eğitime yapılan yatırımın, ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çok daha güvenli, modern eğitim ortamlarında öğrenim göreceklerini belirtti.