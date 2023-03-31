Isparta ilinde, İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından pansiyonlu okullarda öğrencilerle iftar açılıyor. Tüm ilçelerde ise İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri bu etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geliyorlar.Eğitim yöneticileri, pansiyonlarda incelemelerde bulunmanın yanı sıra öğrencilerle zaman geçirerek onları dinleme fırsatı da buluyorlar. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, konuya dair yaptığı açıklamada, geçen Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da öğrencilerle iftar ve sahurda buluşma planlarını yaptıklarını belirtti.Baydur, yöneticilerin öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek birlikte zaman geçirmelerinin yanı sıra pansiyonlarda incelemeler yaparak sorunları yerinde tespit etme fırsatı da bulduklarını ifade etti.Öğrencilerin eğitim hayatını daha verimli hale getirmek ve sorunları çözmek için yapılan bu etkinlik, Isparta’da eğitim yöneticileri ve öğrenciler arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.Kaynak: Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü