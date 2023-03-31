İsparta Jandarması, Beş Suçluyu Yakalayarak Tutukladı

Suç Araştırma Timi, Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçlarından Aranan Beş Şahsı Yakaladı

İsparta'da Jandarma Ekipleri, Nitelikli Cinsel Saldırı Şüphelilerini Teslim Aldı

Isparta Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 şahsı yakaladı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, 1 Mart'ta "Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 20 ay, 3 Mart'ta "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 4 ay, 6 Mart'ta "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl, 10 Mart'ta "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan hakkında 13 yıl 5 ay ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında da 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs, Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyurdu.