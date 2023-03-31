- İsparta Jandarması, Beş Suçluyu Yakalayarak Tutukladı
- Suç Araştırma Timi, Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçlarından Aranan Beş Şahsı Yakaladı
- İsparta'da Jandarma Ekipleri, Nitelikli Cinsel Saldırı Şüphelilerini Teslim Aldı
Isparta Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 şahsı yakaladı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, 1 Mart'ta "Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 20 ay, 3 Mart'ta "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 4 ay, 6 Mart'ta "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl, 10 Mart'ta "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan hakkında 13 yıl 5 ay ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında da 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs, Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyurdu.