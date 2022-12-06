Özellikle gerçek bir kokoreç sevdalısıysanız Isparta'da öz sokak lezzetlerini size tavsiye ediyoruz. Kokusuyla ve tadıyla sizi cezbedecek. Yiyince müptelası olacaksınız...!
Böyle bir mekanda hem doyurucu hem de lezzetli ekmek arası isteyenlerin uğraması gereken bir işletme olmayı fazlasıyla hakediyor.
Sokakta kokoreçten ateşe damlayan yağ sesini duymak ve o kokuyu hissetmek insana ayrı bir duygu veriyor.
Vatandaşlar Özgür ustanın kokorecinin lezzetinin çok ayrı olduğunu kaydetti.
Özgür ustanın el lezzetini hiçbir yerde bulamadığını belirten müşteriler " Bir de onun ek işi değil, tek işi. Aile de gelip oturabiliyor burada, gençler geliyor, işten çıkanlar geliyor. Herkes için burası güzel bir ortam. Burada zaten herkes herkesi tanıyor hemen hemen. Yabancı bile görse biliyor. Ben mesela her yerde lokantayı değil de genelde sokak lezzetini tercih ederim. Abonesi oldum. Bu lezzeti yemeden, tatmadan geçemeyiz." diye konuştu.
Izgarada ezber bozan lezzetler sunan Öz Sokak Lezzetleri efsane lezzetleriyle sizi doyuma ulaştırıyor
Hatırlatmakta fayda var; Öz Sokak Lezzetleri sabah 05:00'a kadar açık oluyor...! Gece gece ekmek arası kokoreç ve ızgara arama derdine son! Bu lezzeti kaçırmayın. Lezzeti ve atmosferiyle tam anlamıyla doyun...!
Asdres: Pirimehmet mah 113 cad Miralay ishani No 34 ISPARTA
Alo Paket Servis: 0533 190 32 42
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