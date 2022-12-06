isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR İŞTE GÜNCEL LİSTE

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR İŞTE GÜNCEL LİSTE
ISPARTA
G.Tarihi: 06.12.2022 13:03
158283 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Son dakika haberi: Akaryakıtta yeni indirim pompaya yansıdı! İşte güncel fiyat...
Akaryakıt fiyatları son 2 haftada 7. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorine 66 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, 23 lira 22 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 14 kuruşa indi.
 
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 7. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 69 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, 23 lira 22 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 14 kuruşa indi.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım tarihinde motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık tarihinde motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
"EN İYİ ÇÖZÜM DEĞERLİ METALLAR"
AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR İŞTE GÜNCEL LİSTE
Aranan şahısları JASAT Isparta'da yakaladı
Isparta'da yeni yıl için gereken tüm süsleme ve parti malzemeleri Asrın Pasta Hoby Party'de
Araç sahipleri dikkat! indirim geliyor! Güncel akaryakıt pompa fiyatlar
Emekli ve memurlar için 5 aylık zam kesinleşti! İşte tahmini yeni zamlı maaş listesi
Isparta'da narkotik operasyon!
Cinegold gururla sunar
TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN SON HABER BAŞLIKLARI
AKARYAKITTA YENİ KRİZ KAPIDA!
Isparta Ergün Enerji'den yıl sonuna özel dev fırsat!
Isparta Gündem Oto Müzik Ses ve Görüntü Sistemleri - Bagaj İç Dizayn
ISPARTA'NIN ŞİFA KAYNAĞI NANE LİMON AKATAR'DA ÖZEL KARIŞIM KIŞ ÇAYLARI REYONLARDA
Karada balık Kaya Balık'tan alınır...!
TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN BAŞLIKLAR
AKARYAKITTA DÜŞÜŞ DURDU İNDRİM BİTTİ POMPAYA ZAM!
Telefon kullananlar bu habere dikkat1
ISPARTA'DA ALTİNİŞ MAĞAZALARINDA İNDİRİM FIRSAT ŞÖLENİ BAŞLADI
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi açıklandı: Sürpriz gelebilir iddiası
Isparta Tarım Kredi Marketlerde Aralık ayı indirimleri başladı
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU
Isparta'da yunus timlerinden narkotik operasyonlar
Isparta'da pazardan hırsızlık olayı
İşverenler asgari ücret için ilk kez rakam verdi: Bu rakamın üstünü ödeyemeyiz
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-sinema-bileti-al-online-cine-gold isparta-kuyumcu-altinis-indirim-ucuz-pirlanta-kampanya-altin isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDUISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU01 Aralık 2022
"EN İYİ ÇÖZÜM DEĞERLİ METALLAR""EN İYİ ÇÖZÜM DEĞERLİ METALLAR"06 Aralık 2022
ISPARTA'DA ALTİNİŞ MAĞAZALARINDA İNDİRİM FIRSAT ŞÖLENİ BAŞLADIISPARTA'DA ALTİNİŞ MAĞAZALARINDA İNDİRİM FIRSAT ŞÖLENİ BAŞLADI02 Aralık 2022
Isparta'da narkotik operasyon!Isparta'da narkotik operasyon!05 Aralık 2022
Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldüIsparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü01 Aralık 2022
Isparta’da doğayı kirletenler şimdi yandı!Isparta’da doğayı kirletenler şimdi yandı!01 Aralık 2022
Haber: EYT ve Asgari ücret zirvesi!Haber: EYT ve Asgari ücret zirvesi!30 Kasım 2022
Isparta 409,2 milyon dolar ihracat gelirine eriştiIsparta 409,2 milyon dolar ihracat gelirine erişti02 Aralık 2022
Emekli ve memurlar için 5 aylık zam kesinleşti! İşte tahmini yeni zamlı maaş listesiEmekli ve memurlar için 5 aylık zam kesinleşti! İşte tahmini yeni zamlı maaş listesi05 Aralık 2022
Isparta'da feci kaza: araç hurdaya döndüIsparta'da feci kaza: araç hurdaya döndü01 Aralık 2022
Isparta Ergün Enerji'den yıl sonuna özel dev fırsat!Isparta Ergün Enerji'den yıl sonuna özel dev fırsat!04 Aralık 2022
ANTALYA’DAKİ ISPARTALILAR PLATFORMUNUN BAŞARISIANTALYA’DAKİ ISPARTALILAR PLATFORMUNUN BAŞARISI02 Aralık 2022
TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON DAKİKA HABERLERTÜRKİYE VE DÜNYADAN SON DAKİKA HABERLER30 Kasım 2022
İşte Isparta usulü tatar tarifiİşte Isparta usulü tatar tarifi01 Aralık 2022
ISPARTA'NIN ŞİFA KAYNAĞI NANE LİMON AKATAR'DA ÖZEL KARIŞIM KIŞ ÇAYLARI REYONLARDAISPARTA'NIN ŞİFA KAYNAĞI NANE LİMON AKATAR'DA ÖZEL KARIŞIM KIŞ ÇAYLARI REYONLARDA04 Aralık 2022
Isparta'da 103 Öğrenci Akıllarını YarıştıracakIsparta'da 103 Öğrenci Akıllarını Yarıştıracak02 Aralık 2022
Aranan şahısları JASAT Isparta'da yakaladıAranan şahısları JASAT Isparta'da yakaladı05 Aralık 2022
Isparta uçak kazasında ölen bilim insanları anıldıIsparta uçak kazasında ölen bilim insanları anıldı01 Aralık 2022
Sav Belediye Personeline 9’ar Bin lira promosyon müjdesiSav Belediye Personeline 9’ar Bin lira promosyon müjdesi02 Aralık 2022
Isparta'da mahalle sakinlerinin kestane hasadıIsparta'da mahalle sakinlerinin kestane hasadı01 Aralık 2022