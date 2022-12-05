ISPARTA İL JANDARMA BASIN DUYURUSU

ısparta İl J.K.lığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından yapılan istihbarı çalışma ve takip neticesinde: 05 Aralık 2022 tarihinde “Adetleri Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında (10) yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. isimli şahıs yapılan takip neticesinde: Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandığı yerde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kuruntuna teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.