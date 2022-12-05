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Aranan şahısları JASAT Isparta'da yakaladı

Aranan şahısları JASAT Isparta'da yakaladı
ISPARTA
G.Tarihi: 05.12.2022 18:15
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ISPARTA İL JANDARMA BASIN DUYURUSU
ısparta İl J.K.lığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından yapılan istihbarı çalışma ve takip neticesinde: 05 Aralık 2022 tarihinde “Adetleri Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında (10) yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. isimli şahıs yapılan takip neticesinde: Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandığı yerde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kuruntuna teslim edilmiştir.
İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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