Isparta'da Trafik Denetimleri Sıkılaştı!

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, 1 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde birçok kural ihlalini tespit etti. Şehirde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimler kapsamında:

199 araç ve sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten,

179 araç ve sürücüsüne modifiye araç kullanmaktan,

6 araç ve sürücüsüne drift yapmaktan,

16 araç ve sürücüsüne abartılı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı.

Yetkililer, Karayolları Trafik Kanunu’na uygun olarak cezai işlemler uygulandığını ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Vatandaşların trafik kurallarına uyması konusunda hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulandı.

Amaç: Daha güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak!

Isparta Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürecek.