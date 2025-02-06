Isparta'daki Evlenecek Gençler Dikkat! Fuar Başlıyor.

Gençler Dikkat! Antalya'da Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı Başlıyor

Isparta'da, Burdur'da ve Antalya’da evlenecek çiftler ve düğün hazırlıkları yapanlar için büyük fırsat! 18. Antalya Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı – Biz Evleniyoruz, 20 Şubat’ta Antalya Cam Piramit’te kapılarını açıyor.

Fuar kapsamında; gelinlik ve damatlık moda evleri, düğün salonları, oteller, organizasyon firmaları, nikah şekerleri, davetiyeler, aksesuarlar, mobilya ve ev dekorasyonu gibi birçok sektörden firma yer alacak. Ziyaretçiler, düğün hazırlıklarıyla ilgili en yeni trendleri keşfederken, avantajlı kampanyalardan da faydalanabilecek.

20-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar, her gün 12.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Organizasyon, Detay Fuarcılık tarafından düzenleniyor.

Evlilik hazırlıklarınızı eksiksiz tamamlamak için bu büyük buluşmayı kaçırmayın!



