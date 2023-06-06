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Isparta'da Doğa Güzelliklerini Birleştiren Yol: Andık Deresi Bezirgan Şelalesi-Kirazlıdere Yolu Asfaltlanıyor

Isparta Belediyesi, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi ve Kirazlıdere'yi Birbirine Bağlayacak Yolu Yeniliyor

Isparta'da Doğa Güzelliklerini Birleştiren Yol: Andık Deresi Bezirgan Şelalesi-Kirazlıdere Yolu Asfaltlanıyor
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Isparta Belediyesi, doğal güzellikleriyle ünlü Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesini canlandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, bölgenin Kirazlıdere ile birleştirilmesi için açılan yol asfaltlanıyor.
Uzun yıllardır atıl durumda olan Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesi, Isparta Belediyesi tarafından yeniden hayata döndürülüyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen düzenleme çalışmaları hızla ilerlerken, doğa ile iç içe huzurlu bir alan oluşturulması hedefleniyor.
Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinin Kirazlıdere ile entegre edilmesi için açılan yol, şu anda asfalt çalışmalarına tabi tutuluyor. Öncelikle altyapı çalışmalarının tamamlandığı yol, şimdi asfaltlama aşamasında. Tamamlanan asfaltlama işleminin ardından ise Kirazlıdere bölgesinde olduğu gibi renkli baskılı asfalt uygulaması yapılacak. Böylece, Kirazlıdere ile Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesi, bu yol sayesinde birbirine entegre hale gelecek.
Isparta Belediyesi'nin doğaya ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, bölgenin turistik potansiyelini artıracak ve ziyaretçilere daha kolay erişim imkanı sunacak. Doğa severler ve yerli halk, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesine güvenli ve rahat bir şekilde ulaşabilecekler.
Isparta Belediyesi, doğal güzelliklerin korunması ve yaşatılması adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinin restore edilmesi ve Kirazlıdere ile entegrasyonu gibi projeler, şehirdeki doğal kaynakların değerinin anlaşılması ve sürdürülebilir turizm potansiyelinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.


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