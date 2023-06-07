Isparta Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Bocce Milli Takım Antrenörü Derya Yıldız'ın koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde Bocce antrenmanları büyük bir özveriyle sürüyor. Okul Müdürü Halil Cura ve Müdür Yardımcısı Mustan Nazıroğlu da çalışmalara gönüllü olarak katılıp öğrencilerle bir araya gelerek başarı dileklerini ilettiler. Ayrıca, Okul Müdürü Halil Cura önümüzdeki yaz tatili sürecinde okula kazandırılacak Bocce sahaları hakkında bilgi paylaşarak heyecan verici gelişmeleri duyurdu. Milli Antrenörümüz Derya Yıldız'a, Bocce sporunu okulumuza tanıtarak öğrencilerimize sevdiren katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.