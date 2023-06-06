Isparta Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Davraz Mahallesi'nde yaşayan engelli kızıyla beraber yaşayan Keziban Eryılmaz'ın talebi üzerine, evinin kötü durumda olan çatısı yenilendi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in duyarlılığı sayesinde gerçekleşen bu yardım, Eryılmaz'a umut ışığı oldu. Evin çatısının eski ve kötü durumda olması nedeniyle yapılan talep üzerine, Belediye Başkanı Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda çatının kiremitleri değiştirilerek tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.Yeni çatının tamamlanmasının ardından mutluluğunu dile getiren Keziban Eryılmaz, "Belediyemizden Allah razı olsun. Engelli komşularımızın evlerini de yaptılar. Böyle bir belediye her yerde bulunmaz. Bir telefonla gelip, talep edileni yerine getirmek güzel bir olay. Belediyemiz kimsesizlerin kimsesi. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.Isparta Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Engelli bireylerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda evlerinde gerekli düzenlemeler yapılıyor, yeni evler inşa ediliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli vatandaşlara yönelik talepleri geri çevirmeyerek, onların yaşam kalitesini artırmak için gerekli adımları atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor.Isparta Belediyesi, kimsesizlerin kimsesi olarak, toplumun her kesimine yardım elini uzatmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye, sosyal sorumluluk projeleriyle halkın takdirini kazanmaya devam ediyor.