Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü ve Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. İbrahim Diler’in daveti üzerine çeşitli temaslar ve incelemelerde bulunmak için Isparta’ya geliyor.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 12 Haziran 2022 Pazar günü ilimize gelerek Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni ziyaret edecek. Başkan Prof. Dr. Erol Özvar, ISUBÜ’nün Senato Toplantısına katılım sağlayacak ve ilimizdeki Üniversitelerin Öğrenci Toplulukları temsilcileri ile Gölcük’te bir araya gelecek.13 Haziran 2022 Pazartesi günü sabah erken saatte gül bahçelerini ziyaret edecek olan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Süleyman Demirel Üniversitesi’ni ziyaret edecek. Valilik ziyaretinde bulunduktan sonra ISUBÜ’de; Isparta, Burdur ve Antalya’da bulunan tüm Üniversitelerin Rektörlerinin katılımıyla Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği toplantısına başkanlık edecek olan Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği'nde incelemelerde bulunduktan sonra ilimizden ayrılacak.