Denetimler Tüm Gün Sürecek

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Isparta Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü, Zabıta, İl Tarım Müdürlüğü, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları görevlilerinden oluşturulan 13 ekip gün boyu sürecek denetimlere başladı.Denetimlerde ekipler kent merkezindeki iş yerleri, lokantalar, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri, kafeler, berber ve kuaförler gibi birçok yerde denetim gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında ekipler, korona virüs tedbirlerine uyulup, uyulmadığını kontrol etti, eksik görülen noktalarda işletme sahipleri ve çalışanları uyardı. Denetimler sırasında vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı. Kurallara uyan işletmelere ve vatandaşlara teşekkür edildi.İl merkezi ve ilçelerde de gün boyu devam eden denetimler bundan böyle sık sık tekrarlanacak.