EKREM COŞKUN DÖNER VE İSKENDERCİMM YEMEK SEPETİ'NDE

ALO PAKET SERVİS NUMARASI

Adres:

Isparta'nın iki ünlü fastfood lezzeti Ekrem Coşkun ve İskendercimm artık yemek Sepeti'nde...Yemeksepeti'nden online siparişini ver, yemeğin kapına hem hijyenik hemde sıcacık gelsin!Online siparişlerde herkes doğal olarak sıcak bir yemek bekler. Gerek uzak mesafe gerek paketin hava alması nedenlerinden dolayı bu pek mümkün olmuyor. Genel olarak yaşanan bu sorunu Ekrem Coşkun ortadan kaldırdı. Ekmekler önce ısıtılıyor, döner hazırlandıktan sonra da özel bir makine ile paketleniyor kesinlikle hava almıyor böylece kiloluk yaprak döner siparişiniz kapınıza sıcak ve hijyenik olarak geliyor.