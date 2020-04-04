**Dar Gelirli Ailelerin Ödemeleri Evlerinde Yapılmaya Başladı**

Dünyayı etkisi alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediyor. Salgının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1.000 TL ödenmeye başlandı.Hak sahibi vatandaşların PTT şubelerinde yoğunluk yaratmaması adına Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla ödemelerin elden yapılması kararı alındı.Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu da 1.000 TL’lik ödemelerin Isparta’da PTT dağıtıcıları, Bekçiler ve Kolluk Birimi mutemetleri tarafından yapılmasına karar verdi. Bu kararın ardından bugün PTT Başmüdürlüğü’nden ödemeleri alan görevliler vatandaşların ikametlerine giderek ödemeleri elden yapmaya başladı.Görevliler vatandaşların kimlik bilgilerini kontrol ettikten sonra, dışarı çıkmamaları ve herhangi bir ihtiyaçları olduğunda 112’ye ulaşmaları konusunda bilgilendirmede bulunarak ödemeleri teslim ettiler. Vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek görevlilere teşekkür etti.Isparta’da 5 gün içerisinde 2216 kişiye 1.000’er TL ödeme yapılacak.Uygulama tüm ilçe ve köylerde de geçerli olacak.