GÖZDE BALIK LEZZETİ ARTIK EVLERDE!

pişmemiş temizlenmiş

ızgarada yada tavada balık

201 29 29

218 52 57





























































































































EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR

Hamsi Tava

Hamsi Izgara

Hamsi Kuşu

Çipura

Levrek

Mezgit Filato

Palamut

Çanakkale Sardalya

Eğirdir Göl Levreği

İstavrit

Grida

Kalamar Tava

Karides Güveç

Midye Tava

Jumbo Karides Tava

Gözde Balık Evi ve Gözde Balık firmaları lezzetlerini evlere paket servisi ile götürüyor.İsteyenbalık isteyensipariş verebiliyor. Siz sadece hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilmektedir.