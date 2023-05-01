Isparta, Türkiye Voleybol Federasyonu 2022-2023 sezonu Bölgesel Lig (Kadın-Erkek) Final Grup müsabakalarına ev sahipliği yaparak ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam etti. 3 gün süren heyecanlı müsabakaların ardından kadınlarda Manavgat Belediye Spor, erkeklerde ise Seydişehir Cimnastik Kulübü, grup birincileri olarak 2. Lige yükselmeye hak kazandılar. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Murat Çağrı Kaya, müsabakaları takip ederek, başarılı takımları kutladı. 6 Mart Spor Salonu'nda gerçekleşen bu müsabakaların, Isparta'ya ve spor camiasına faydalı olacağı umuluyor.