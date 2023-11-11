Vali Baruş, Gelendost İlçesinde Vatandaşlarla Buluştu ve İlçe Çalışma Ziyaretlerine Devam Etti

Isparta Valisi Aydın Baruş, ilçe çalışma ziyaretleri kapsamında Gelendost'a giderek Yaka ve Bağıllı köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş, ilçe merkezinde düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.Ziyaretine Yaka köyünden başlayan Vali Baruş, burada vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi. Yaptığı açıklamada, muhtaç durumdaki vatandaşlara yardım elinin uzatılması çağrısında bulunan Vali Baruş, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, devletin her köşeye ulaşması için çaba harcanacağını belirtti.Daha sonra Yaka köyünde ikamet eden Gazi İsmail Selçuk'u ziyaret eden Vali Baruş, Selçuk ve eşiyle sohbet ederek taleplerini sordu.Gelendost ilçesine geçen Vali Baruş, burada köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talepleri tek tek dinledi. Toplantıda, ilgililere taleplerin değerlendirilmesi ve çözümü için çalışma yapmaları çağrısında bulundu.Muhtarlar toplantısı öncesinde konuşan Vali Baruş, bağımlılıkla mücadele, kuraklık, telefon dolandırıcılığı ve ateşli silah kullanımı gibi önemli konulara dikkat çekti. Ayrıca, tarım işçileri için çalışma izin belgesi zorunluluğuna değindi ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarının etkin kullanımına vurgu yaptı.Gelendost Kaymakamlığı'nda ilçeyle ilgili sunum alan Vali Baruş, son olarak Bağıllı köyüne geçerek burada da vatandaşlarla bir araya geldi ve ihtiyaçları dinledi. Buluşmalarda, üretimin desteklenmesi ve köylülerin refahının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar konuşuldu. Vali Baruş, bölgede yetişen meyve üretiminin ülke geneline ulaştırılması için destek sözü verdi.