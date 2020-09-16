CADENDE İLE RENKLERİN DÜNYASINA ADIM ATIN!

Cadence Mat Akrilik Boya

Cadence Multisurface Akrilik Boya

Cadence Akrilik Vernik

Cadence Akrilik Astar Boya

Cadence Kara Tahta Boyası

Cadence Marble Effect Boya

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Hobi çalışmalarının en çok tercih edilen Cedence marka boya ürünleri geniş yelpazesiyle Isparta'da Dural Yapı Malzemelerinde satışa sunulmaktadır..Cadence Boya Ahşap, Cam, Kumaş, Metal, Kağıt Yüzeylere, Ham seramik, Metal. MDF ve Tualde Uygulayabilir ayrıca bu boyalar ile çalışmalarınıza çeşitli efektler verebilirsiniz.Cadence Art & Hobby Paints, craft sektörünün önde gelen markalarından biridir. %100 yerli sermaye ile üretim yapan Cadence tarafından üretilen ürünler; profesyonel ressamlar ve sanatçıların yanı sıra okul ve üniversitelerde de kullanılır. Boya, medium, özel efekt ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Cadence akrilik su bazlı boyalar, el sanatları ve hobi çalışmalarında kullanılan geniş bir boya ailesidir. Çeşitli uygulamalar için parlak, mat ve metalik bitişe sahip akrilik boya çeşitleri arasından seçim yapabilirsiniz. Sağlığa zararlı toksik maddeler ya da uçucu solventler içermeyen akrilik boya çeşitlerini kapalı ortamlarda güvenle kullanabilirsiniz.Çok amaçlı kullanım için tasarlanan Cadence Mat Akrilik Boya, su bazlı formülü ve kadife dokusu ile mat bir bitiş istenen tüm yüzeylerde kullanılabilecek, üstün kaliteli akrilik boyadır. Yüksek pigmentasyon özelliğine sahip formülü ile kalıcı ve yoğun renklere sahiptir. Özel renk skalasına sahip mat seri, renkleri kendi arasında karıştırmanıza olanak tanır. Kalite standartlarına uygun olarak üretilen Cadence mat akrilik boya, kolay karışabilen ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Temizliği kolaydır. Sadece su ve sabun kullanarak boya lekelerini yüzeylerden temizleyebilirsiniz.Cadence Multısurfaces akrilik boya, tüm yüzeyler için kullanabileceğiniz, yeni nesil su bazlı akrilik boyadır. Craft uygulamaları için özel formüle edilen boya; ahşap, seramik, cam ve plastik gibi tüm yüzeylere rahatlıkla tutunabilir. Yüksek kapatıcılık sağlar. Yoğun ve kalıcı formülü sayesinde hem iç hem de dış mekânlarda kullanılabilir. Boyanın tutuşunu artırmak için astar ya da zımpara uygulaması gerektirmez. Süper akışkan bir boyadır. Kumaş ve deri uygulamalarında sulandırılarak kullanılması önerilir. Tüm yüzeyler için katlar arası bekleme süresi 24 saattir.Cadence akrilik vernik; boyalı ya da boyasız yüzeylere uygulanabilen, yüksek kalitede koruma sağlayan su bazlı verniktir. Mat, yarı mat ve parlak bitiş alternatiflerine sahiptir. Çatlatma uygulamaları dışında tüm tekniklerde iki kat olarak kullanılır. Su geçirmez özelliğe sahip Cadence akrilik vernikle kaplanan yüzeyleri ıslak bez ile kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Uygulama sırasında oluşan vernik lekelerini su ve sabunla temizleyebilirsiniz. CE ve EN 71 standartlarına uygun olarak üretilen akrilik vernik sağlığa zararlı madde içermez.Cadence astar boya, su bazlı formüle sahip, tüm yüzeylere uygulanabilen bir zemin astar boyasıdır. Yüksek pigmentasyon özelliği ile kapatıcılığı yüksektir. Yüzeylerde emici, yağsız ve mat bir tabaka oluşturur. Fırça ile uygulanır. Hızlı kurur. Elastik yapısı sayesinde çatlamaz ve kolay zımparalanır. Akrilik boya ile renklendirilerek kullanılabilir. Metal, plastik ve sırlı yüzeylerin dekorasyonu için idealdir. Su ile inceltilebilir formüle sahiptir.Cadence Chalk Board Paint, yüzeyleri tebeşirle yazmaya uygun hale getirmek için kullanılan, kaliteli bir kara tahta boyasıdır. Suz bazlı akrilik bir boya olan Cadence Chalk Board Paint, siyah dışında farklı renk seçeneklerine de sahiptir. Yüksek pigmentasyon özelliği ile yoğun kapatıcılık sunar. Silinmeye ve yıkanmaya dayanıklıdır. İstediğiniz yüzeyi kara tahtaya çevirmek için akrilik boyayı yüzeye 2 kat olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Katlar arasında en az 1 saat beklemeniz önerilir.Cadence Marble Effect boya, yüzeylere mermer efekti vermek için kullanılan su bazlı boyadır. Dekoratif amaçlar için formüle edilen boya kullanıma hazır olarak satışa sunulur. Metalik ya da opak renk alternatifleri vardır. Ahşap ya da MDF üzerine uygulama yapabilirsiniz. En iyi sonuçlar için zemin rengine uygun boyanın seçilmesi önerilir. Ham seramik yüzeylerde astar boya yapmadan ürünü direkt uygulayabilirsiniz.Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76 (Demirköprü halı saha altı)





























































