GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'da Cadence Hobi ve Sanat boyaları Dural Yapı'da

Isparta'da Cadence Hobi Boyaları uygun fiyat ve indirim fırsatlarıyla Dural Yapı Malzemeleri'nde...Cadence Boya Ahşap, Cam, Kumaş, Metal ve Kağıt Yüzeylere Uygulanabilir.

Isparta'da Cadence Hobi ve Sanat boyaları Dural Yapı'da
ISPARTA
G.Tarihi: 16.09.2020 00:38
82 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
CADENDE İLE RENKLERİN DÜNYASINA ADIM ATIN!

Hobi çalışmalarının en çok tercih edilen Cedence marka boya ürünleri geniş yelpazesiyle Isparta'da Dural Yapı Malzemelerinde satışa sunulmaktadır..Cadence Boya Ahşap, Cam, Kumaş, Metal, Kağıt Yüzeylere, Ham seramik, Metal. MDF ve Tualde Uygulayabilir ayrıca bu boyalar ile çalışmalarınıza çeşitli efektler verebilirsiniz.

Cadence Art & Hobby Paints, craft sektörünün önde gelen markalarından biridir. %100 yerli sermaye ile üretim yapan Cadence tarafından üretilen ürünler; profesyonel ressamlar ve sanatçıların yanı sıra okul ve üniversitelerde de kullanılır. Boya, medium, özel efekt ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Cadence akrilik su bazlı boyalar, el sanatları ve hobi çalışmalarında kullanılan geniş bir boya ailesidir. Çeşitli uygulamalar için parlak, mat ve metalik bitişe sahip akrilik boya çeşitleri arasından seçim yapabilirsiniz. Sağlığa zararlı toksik maddeler ya da uçucu solventler içermeyen akrilik boya çeşitlerini kapalı ortamlarda güvenle kullanabilirsiniz.

Cadence Mat Akrilik Boya

Çok amaçlı kullanım için tasarlanan Cadence Mat Akrilik Boya, su bazlı formülü ve kadife dokusu ile mat bir bitiş istenen tüm yüzeylerde kullanılabilecek, üstün kaliteli akrilik boyadır. Yüksek pigmentasyon özelliğine sahip formülü ile kalıcı ve yoğun renklere sahiptir. Özel renk skalasına sahip mat seri, renkleri kendi arasında karıştırmanıza olanak tanır. Kalite standartlarına uygun olarak üretilen Cadence mat akrilik boya, kolay karışabilen ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Temizliği kolaydır. Sadece su ve sabun kullanarak boya lekelerini yüzeylerden temizleyebilirsiniz.

Cadence Multisurface Akrilik Boya

Cadence Multısurfaces akrilik boya, tüm yüzeyler için kullanabileceğiniz, yeni nesil su bazlı akrilik boyadır. Craft uygulamaları için özel formüle edilen boya; ahşap, seramik, cam ve plastik gibi tüm yüzeylere rahatlıkla tutunabilir. Yüksek kapatıcılık sağlar. Yoğun ve kalıcı formülü sayesinde hem iç hem de dış mekânlarda kullanılabilir. Boyanın tutuşunu artırmak için astar ya da zımpara uygulaması gerektirmez. Süper akışkan bir boyadır. Kumaş ve deri uygulamalarında sulandırılarak kullanılması önerilir. Tüm yüzeyler için katlar arası bekleme süresi 24 saattir.

Cadence Akrilik Vernik

Cadence akrilik vernik; boyalı ya da boyasız yüzeylere uygulanabilen, yüksek kalitede koruma sağlayan su bazlı verniktir. Mat, yarı mat ve parlak bitiş alternatiflerine sahiptir. Çatlatma uygulamaları dışında tüm tekniklerde iki kat olarak kullanılır. Su geçirmez özelliğe sahip Cadence akrilik vernikle kaplanan yüzeyleri ıslak bez ile kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Uygulama sırasında oluşan vernik lekelerini su ve sabunla temizleyebilirsiniz. CE ve EN 71 standartlarına uygun olarak üretilen akrilik vernik sağlığa zararlı madde içermez.

Cadence Akrilik Astar Boya

Cadence astar boya, su bazlı formüle sahip, tüm yüzeylere uygulanabilen bir zemin astar boyasıdır. Yüksek pigmentasyon özelliği ile kapatıcılığı yüksektir. Yüzeylerde emici, yağsız ve mat bir tabaka oluşturur. Fırça ile uygulanır. Hızlı kurur. Elastik yapısı sayesinde çatlamaz ve kolay zımparalanır. Akrilik boya ile renklendirilerek kullanılabilir. Metal, plastik ve sırlı yüzeylerin dekorasyonu için idealdir. Su ile inceltilebilir formüle sahiptir. 

Cadence Kara Tahta Boyası

Cadence Chalk Board Paint, yüzeyleri tebeşirle yazmaya uygun hale getirmek için kullanılan, kaliteli bir kara tahta boyasıdır. Suz bazlı akrilik bir boya olan Cadence Chalk Board Paint, siyah dışında farklı renk seçeneklerine de sahiptir. Yüksek pigmentasyon özelliği ile yoğun kapatıcılık sunar. Silinmeye ve yıkanmaya dayanıklıdır. İstediğiniz yüzeyi kara tahtaya çevirmek için akrilik boyayı yüzeye 2 kat olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Katlar arasında en az 1 saat beklemeniz önerilir.

Cadence Marble Effect Boya

Cadence Marble Effect boya, yüzeylere mermer efekti vermek için kullanılan su bazlı boyadır. Dekoratif amaçlar için formüle edilen boya kullanıma hazır olarak satışa sunulur. Metalik ya da opak renk alternatifleri vardır. Ahşap ya da MDF üzerine uygulama yapabilirsiniz. En iyi sonuçlar için zemin rengine uygun boyanın seçilmesi önerilir. Ham seramik yüzeylerde astar boya yapmadan ürünü direkt uygulayabilirsiniz. 

Adres:Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76 (Demirköprü halı saha altı)
Telefon: 0533 256 23 41
 

 

119235910-10220551924142591-2193947888963460731-o

119521720-10220551924702605-5240403478271445232-o

119539866-10220551925062614-2187391117591537102-o

119596595-10220551925422623-2782562675063176618-o

 

DSC0782-Copy

DSC0784-Copy

DSC0785-Copy

DSC0786-Copy

DSC0788-Copy

DSC0789-Copy

DSC0451-Copy

DSC0452-Copy

DSC0453-Copy

DSC0454-Copy

DSC0455-Copy



 

ısparta hobi boyasıısparta cedenceısparta cedence bayisiısparta boya bayileriCadence Mat Akrilik BoyaCadence Multisurface Akrilik BoyaCadence Akrilik VernikCadence Akrilik Astar BoyaCadence Kara Tahta BoyasıCadence Marble Effect Boya
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Cadence Hobi ve Sanat boyaları Dural Yapı'da
Isparta'da tonlarca kerevit işlenip ekonomiye kazandırılıyor
Isparta'da silah ticareti ve uyuşturucu operasyonu
Isparta'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası
Son dakika haber: Isparta'da bölge karantinaya alındı
Son dakika haber: 81 ile koronavirüs genelgesi!
DENEYAP TÜRKİYE'DE TED RÜZGARI...
Bakanlık hepsini ifşa etti işte o ürünler
Bilim dünyası bunu konuşuyor! "fosfin varsa hayat da vardır"
Yöresel lezzetler Isparta'da Kolancı Şarküteri'de
Isparta'da hakiki, doğal karakovan ve kestane balı Nane Limon Aktar'da
ISPARTA'DA EBA MOBİL DESTEK ARACI
Isparta'da üzüm pazarı esnafı için mobil dükkanlar geldi
Isparta il hıfzıssıhha kurulundan önemli kararlar...
Burdur'da yolcu otobüsü kazası...ölü ve yaralılar var!
TÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Sümer Şenol vefat etti
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Acı Günü
Isparta'da aşı uygulaması başladı...16 Kasım'a kadar devam edecek...
ISPARTA İMO: DENETİM YAPILMALIDIR!
Isparta'da köy ismi değişikliği
Isparta'da özel güvenlik görevlisi ve temizlik işçileri alınacak
Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonu
Kuralları ihlal eden şimdi yandı...81 ile yeni koronavirüs genelgesi!
Hazırlıklar başladı okullar böyle açılacak...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonlarıIsparta'da fuhuş ve kumar operasyonları09 Eylül 2020
Isparta'da özel güvenlik görevlisi ve temizlik işçileri alınacakIsparta'da özel güvenlik görevlisi ve temizlik işçileri alınacak12 Eylül 2020
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu09 Eylül 2020
Isparta'da köy ismi değişikliğiIsparta'da köy ismi değişikliği12 Eylül 2020
Mükemmele yakın Türk Aşısı müjdesiMükemmele yakın Türk Aşısı müjdesi10 Eylül 2020
Bir ayrıcalık olarak ilk kez TED Okullarında kullanımına başlanılacakBir ayrıcalık olarak ilk kez TED Okullarında kullanımına başlanılacak09 Eylül 2020
Sümer Şenol vefat ettiSümer Şenol vefat etti13 Eylül 2020
Kuralları ihlal eden şimdi yandı...81 ile yeni koronavirüs genelgesi!Kuralları ihlal eden şimdi yandı...81 ile yeni koronavirüs genelgesi!11 Eylül 2020
Burdur'da yolcu otobüsü kazası...ölü ve yaralılar var!Burdur'da yolcu otobüsü kazası...ölü ve yaralılar var!13 Eylül 2020
EĞİRDİR VE ELAZIĞ ARASINDA SEVGİ KÖPRÜSÜNÜN TEMELİ ATILDIEĞİRDİR VE ELAZIĞ ARASINDA SEVGİ KÖPRÜSÜNÜN TEMELİ ATILDI09 Eylül 2020
Isparta'da eczacılar grip aşısı talebine yetişemiyorIsparta'da eczacılar grip aşısı talebine yetişemiyor09 Eylül 2020
Hem hapis hem para cezası ağır yaptırımlar geliyorHem hapis hem para cezası ağır yaptırımlar geliyor11 Eylül 2020
Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonuIsparta'da fuhuş ve kumar operasyonu11 Eylül 2020
Özhaseki: “Başarılı bir yönetim ortaya konduğunun şahidiyim”Özhaseki: “Başarılı bir yönetim ortaya konduğunun şahidiyim”09 Eylül 2020
Ispartalı Şehidimiz Son Yolculuğuna UğurlandıIspartalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı10 Eylül 2020
Bakan Koca kritik uyarılar...Rakamları da açıkladıBakan Koca kritik uyarılar...Rakamları da açıkladı10 Eylül 2020
Isparta Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Sütçüler'deIsparta Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Sütçüler'de10 Eylül 2020
Orman Teşkilatı Gelir Getirici Türlerle Halkını Destekliyor Orman Teşkilatı Gelir Getirici Türlerle Halkını Destekliyor 11 Eylül 2020
Hazırlıklar başladı okullar böyle açılacak...Hazırlıklar başladı okullar böyle açılacak...11 Eylül 2020
Isparta'da aşı uygulaması başladı...16 Kasım'a kadar devam edecek...Isparta'da aşı uygulaması başladı...16 Kasım'a kadar devam edecek...12 Eylül 2020