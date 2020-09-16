

Şehirde tehlike arz eden ve uyuşturucu bağımlılığının artmasına neden olan metruk evler tek tek yıkılıyor. Ekipler bugün sabahtan itibaren Gülcü Mahallesi 3548 sokaktaki metruk evden yıkıma başladılar.

Isparta Belediyesi tarafından tehlike arz eden metruk evlerin yıkımı gerçekleştiriliyor.



TEHLİKE ARZ EDEN METRUK

EVLER BİR BİR YIKILIYOR

Bu doğrultuda, bugün Gülcü Mahallesinde daha önceden belirlenen bir metruk ev ekiplerce yıkıldı. Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine metruk evde incelemede bulunan Belediye İmar Müdürlüğü ekipleri, terk edilmiş halde olan iki katlı evin madde bağımlıların meskeni haline geldiğini ve mahalle sakinleri açısında tehlike arz ettiği için yıkılmasına karar verdi.



MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Karar sonrası, Isparta Belediyesi İmar Müdürlüğü yıkım ekibi, alınan çevre güvenliği ile birlikte iki katlı metruk evin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sonrası mahalle sakinleri, yıkım ekibine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdiler.

