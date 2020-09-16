ISPARTA EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI KEREVİT

Isparrta ilimizi En Önemli İhracat Ürünlerinden; Kerevit Kerevit avcılığı ve işlemesi 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ ve 5996 sayılı Gıda ve Yem Kanununa istinaden yapılmaktadır. İlimizde faaliyet gösteren Kerevit İşleme Tesislerinin denetim ve kontrolleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yıl boyunca devam etmektedir. Ülkemiz iç sularında ekonomik değeri yüksek olan kerevit başta İsveç ve Rusya olmak üzere toplamda 9 ülkeye ihracat edilmekte ve bu ihracatın büyük bölümü İlimizden gerçekleştirilmektedir.Türkiye genelinde 2018 yılında avlanan 554 ton kerevitin 217 tonu ve 2019 yılında avlanan 696 ton kerevitin 401 tonu İlimizde bulunan Eğirdir Gölünden avlanmış ve ilimizdeki işleme tesislerinde işlenip ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Ülkemiz ve İlimiz açısından son derece önemli ve yüksek ekonomik değere sahip olan kerevit populasyonu için en önemli sorun kaçak avcılıktır. Kaçak avcılık yapılması uzun vade de kerevit popülasyonunun azalmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumsuz etki edecektir. su ürünleri av yasağı döneminde kaçak avcılığı önlemek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Su ürünleri avcılarının cezai müeyyidelerle karşılaşmaması ve kerevit avcılığının sürdürülebilir olması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce her türlü eğitim ve denetimler sıklıkla yapılmaya devam edecektir.