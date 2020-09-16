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Isparta'da tonlarca kerevit işlenip ekonomiye kazandırılıyor

Isparta'da tonlarca kerevit işlenip ekonomiye kazandırılıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 15.09.2020 23:13
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ISPARTA EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI KEREVİT

Isparrta ilimizi En Önemli İhracat Ürünlerinden; Kerevit Kerevit avcılığı  ve işlemesi  5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki  Tebliğ  ve  5996  sayılı  Gıda  ve  Yem  Kanununa  istinaden  yapılmaktadır.  İlimizde  faaliyet gösteren  Kerevit  İşleme  Tesislerinin  denetim  ve  kontrolleri  İl  Tarım  ve  Orman  Müdürlüğünce  ilgili mevzuat kapsamında yıl boyunca devam etmektedir. Ülkemiz  iç  sularında  ekonomik  değeri  yüksek  olan  kerevit  başta  İsveç  ve  Rusya  olmak  üzere toplamda 9 ülkeye ihracat edilmekte ve bu ihracatın büyük bölümü İlimizden gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye genelinde 2018 yılında avlanan 554 ton kerevitin 217 tonu ve 2019 yılında avlanan 696 ton  kerevitin  401  tonu  İlimizde  bulunan  Eğirdir  Gölünden  avlanmış  ve  ilimizdeki  işleme  tesislerinde işlenip ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Ülkemiz  ve  İlimiz  açısından  son  derece  önemli  ve  yüksek  ekonomik  değere  sahip  olan  kerevit populasyonu  için  en  önemli  sorun  kaçak  avcılıktır.  Kaçak  avcılık  yapılması  uzun  vade  de  kerevit popülasyonunun  azalmasına  ve  dolayısıyla  ülke  ekonomisine  olumsuz  etki  edecektir.  su  ürünleri  av yasağı  döneminde  kaçak  avcılığı  önlemek  için  İl  Tarım  ve  Orman  Müdürlüğü  su  ürünleri  denetim ekipleri 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Su  ürünleri  avcılarının  cezai müeyyidelerle  karşılaşmaması  ve  kerevit  avcılığının  sürdürülebilir olması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce her türlü eğitim ve denetimler sıklıkla yapılmaya devam edecektir. 

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
 
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