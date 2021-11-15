Cumhuriyet Caddesi esnafıyla bir araya gelen ve caddede başlatılan kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafla iç içe olduklarını, istek ve önerilerine her zaman kulak verdiklerini belirterek, “Isparta’mızın birçok yerinde uzun zamandır değişmeyen kaldırımları da yenileyerek modern hale getiriyoruz” dedi.Isparta Belediyesi, kaldırımlarla meydanları Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde seri üretime geçilen begonit taşlarla kaplamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, begonit taş çalışmasının başladığı Cumhuriyet Caddesi’nde esnafla bir araya geldi, istek, öneri ve sorunlarını dinledi.Daha önce Aksu Caddesi, Karaağaç pazar yolu, Kirazlıdere ve Özkanlar-Gölcük yolu arasında kaldırımları süsleyerek, modern bir görünüm sunan begonit taşlar şimdi de Cumhuriyet Caddesi’nin bir kısmında yerini alıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ITKM olarak bilinen Meydan AVM’nin karşısındaki kaldırımlarda begonit taş döşeme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak mevcut taşların sökümü gerçekleştiriliyor. Bu çalışmanın ardından kaldırım begonit taş ile kaplanacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemenin ardından cadde esnafının simit, peynir ve çaydan oluşan ikramını geri çevirmeyen Başkan Başdeğirmen, istek, öneri ve sorunları dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başdeğirmen, esnafları tek tek dolaşarak hayırlı işler dileklerini iletirken, esnaflar da kaldırımlardaki taşların değiştirilmesi ve alanın daha modern hale getirilecek olmasından dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler.Esnaflar adına konuşan Abdurrahman Akçil, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e caddedeki çalışmadan dolayı teşekkür etti. Yerel seçimlerden önce cadde esnafının kaldırım sorunu yaşadığını belirten Akçil, bu sorunun bir önceki dönemde giderilmediğini söyledi. Akçil, “Bu kaldırımlar belki 3-4 dönem öncesi yapılan kaldırımlar. Burayı çok istememize rağmen bir önceki dönemde yaptıramamıştık. Seçim öncesi Şükrü başkanımızla istişare ettiğimizde buranın yapılacağını söyledi. Sağ olsun bugün itibariyle çalışmalar başladı. Mahallemizin, caddemizin çalışmalarıyla ilgili hep birlikte bir istişare yapalım istedik. Başkanımız bizleri kırmadı kendisinden Allah razı olsun. Başkanımıza geldiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaflarla sohbet etmek için geldiklerini belirterek, ikramdan dolayı teşekkür etti. Esnaflarla birebir sohbetler edip, Isparta’yla ilgili istişarelerde bulunduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Bazen ihtiyaçlar ortaya çıkıyor onları çözüyoruz, bazen teşekkürler oluyor onlara mutlu oluyoruz. Bu şekilde esnaflarımızla yaptığımız diyaloglarla da şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.Cumhuriyet Caddesi esnafının daha önce kaldırım talebi olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, alan içerisinde 2 inşaatın devam etmesinden dolayı çalışmaya başlayamadıklarını, inşaatların dün tamamlanmasının ardından bugün çalışmaların hemen başladığını söyledi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Isparta’mızın birçok yerinde uzun zamandır değişmeyen kaldırımları değiştirmeye başladık. Yeni model, yeni tip uygulamalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız dönüşlerde bu çalışmalardan memnun olunduğunu görüyoruz. Memnun olunan bir şeyi yapmak da bize zevk veriyor. Vatandaşlarımız istedikleri şeyden sonra teşekkür edince biz de mutlu oluyoruz” görüşlerinde bulundu.Başdeğirmen, kaldırım çalışmasının esnafların işlerine güzellik katacağını belirterek, “Yeni modern kaldırımlardan vatandaşlarımız daha bir zevkle geçecek. Çalışmanın şehrimize ve esnafımıza faydalı olacağı inancındayız. Başkan yardımcılarımız ve uygulamadaki müdürlerimizle buradayız. Esnafımızın kaldırım dışındaki istek ve önerilerini de dinleyerek onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah memleketimize faydalı olacak çalışmalara devam edeceğiz. Esnafımızın davetine ve ikramına teşekkür ediyorum. Allah hayırlı bol nasipler versin” ifadelerini kullandı.