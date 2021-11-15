15 Kasım 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Salgında yeni aşı müjdesi

İngiltere’de geliştirilen mikro iğneli cilt bandı tasarımlı Kovid-19 aşısının, Faz-1 klinik deneylerine başlanacağı açıklandı. Üretici firma ‘yeni nesil’ aşının, diğer aşılardan farklı olarak uzun süreli koruma sağlayabileceğini ve virüsün varyantlarına karşı etkili olabileceğini belirtti.



Dev operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı, 'Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla, "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu”nun başlatıldığını duyurdu.



AK Parti’de görev değişimi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, görevinden affını istedi. Bostancı'nın yerine Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın geleceği bildirildi.



Hudut Kartalları teröristlere göz açtırmıyor

Türkiye-İran sınırında nöbet tutan Mehmetçik, hudut hattına kurulan termal kameralar ile elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemler sayesinde terörist ve kaçakçılara göz açtırmıyor.



Savunma sanayi devleri peş peşe imzaları attı

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı.



Yunan ordusu, Erdoğan'ın sözleri sonrası kırmızı alarma geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci meselesiyle ilgili Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a yönelik sözleri sonrası acil toplanan Yunan askeri yetkilileri, Yunanistan sınır birliklerini alarm durumuna geçirme kararı aldı.



Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlandı!

Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Sarı Kırmızılılar milli takım dönüşünde genç futbolcu ile 5,5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

