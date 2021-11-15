Mazhar Osman hakkında

Yeşilay Hakkında

Yeşilay’ın bu yıl 6. kez düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı. “Bağımlılıklardan Özgürleşmek” temasıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl ilk kez “16 Yaş Altı Kategorisi” de eklendi. Her yıl büyük ilgiyle karşılanan yarışma, bu yıl gençlere de başvuru fırsatı sunuyor. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Karikatürist Varol Yaşaroğlu da bulunuyor. Dünyadan ve Türkiye’den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvurularıtarihine kadaradresinden yapılabiliyor.Gençlerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için Yeşilay’ın onlarla sürekli ve birbirinden farklı içerikte projeler, çalışmalar yaptıklarını belirtenşunları ifade etti:Bugüne kadar eserlerin tek bir kategoride değerlendirildiği yarışmaya bu yıl 16 Yaş Altı Kategorisi de eklendi. Yeşilay için gençlerin büyük önem taşıdığını ve yarışmanın özellikle gençleri de odağına almasının ilgiyi artıracağını belirtendedi.Yarışmaya katılan eserler, karikatüristler ve bağımlılık alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin 500 TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilirken, bir kişi 3 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Bu yıl ilk kez açılan 16 Yaş Altı Kategorisi 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik ödül kazandıracak. Yeşilay, 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 90 bin TL ödül dağıtacak.1884 yılında doğan ve 1951 yılında hayatını kaybeden Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman, Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran hekimdir. Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkların çağdaş yöntemlerle tedavisinde öncülük etmiştir. 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla Yeşilay’ı kurmuş ve 1945 yılına kadar başkanlığını üstlenmiştir.1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.