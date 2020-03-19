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Isparta'da buralarda randevusuz işlem yapılmayacak!

Isparta'da buralarda randevusuz işlem yapılmayacak!
ISPARTA 0
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Isparta İl, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde korona virüs tedbirleri kapsamında randevusuz işlem yapılmayacağı belirtildi.
 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Koronovirüs vakaların nedeniyle devlet nezdinden tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerini ilgilendiren bir yazı gönderildiği bildirildi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE ANCAK
RANDEVU ALINARAK GİDİLEBİLECEK
Konu ile ilgili olarak edinilen bilgilere göre, söz konusu yazıda, Korona virüs salgını nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinde tedbirler alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılarak nüfus müdürlüklerinin işlem sayısı asgari düzeye indirilmiştir.

ALO 199’DAN RANDEVU ALIN…
Bu kapsamda zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvuruları randevusuz olarak alınmayacaktır. Vatandaşlarımız randevularını ALO 199 Çağrı Merkezi veya randevu.nvi.gov.tr adresinden alabilirler. Korona virüsü ile etkin mücadele sağlanabilmesi, halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla vatandaşlarımızın uyarılara hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.
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