GELENDOST BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEZGİN DEN AÇIKLAMA

BİRLİKTE YENECEĞİZ

Değerli Gelendost HalkıÇin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Covid-19) salgınından alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef ülkemiz de etkilenmiştir.Koronavirüsün yayılmasını azaltmak veya enfeksiyondan korunmak için en temel önlem, temel hijyen kurallarına uymaktır. Bunlardan en önemlisi ellerin yıkanmasıdır. Zarflı virüsler sabun ile yıkanmaya, alkol ile dezenfekte edilmeye dayanıklı değillerdir. Bu nedenle, el yıkama alışkanlığı olan ve genel hijyen kurallarına dikkat eden toplumlarda bu virüsün yayılması daha yavaş olacaktır.Biz eğer birlikte olursak baş edemeyeceğimiz bir şey yoktur. bu illetten dolayı mümkün olduğu kadar ,zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih edelim.Belediyemiz ekipleri tarafından bazı köy Muhtarlıkları, köy camileri ilçe merkezinde bulunan esnafımıza ait bütün iş yerleri, apart, otel, öğrenci yurtları ve sebze pazarı dezenfekte edilerek çalışmalarımız devam etmektedir.