Buğday ve Arpa Demonstrasyonlarının Kontrolleri Devam Ediyor.

Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın projesi kapsamında ekimi yapılan buğday ve arpa demonstrasyonlarının Isparta İl Tarım ve Orman tarafından kontrolleri devam ediyor.Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli tohum üretiminin arttırılması talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitülerce geliştirilen çeşitlerin çiftçilerimize ulaştırılması, tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün takibiyle yürütülen "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tekfen Tarımsal Araştırma'dan temin edilen 9 buğday çeşidi ve 5 arpa çeşidi tohumu ile demonstrasyon kuruldu.Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan demonstrasyonlarda kontroller yapıldı.Arazi kontrol çalışmalarında üreticilerin karşılaştıkları sorunları yerinde tespit ederek, yetiştiricilik bilgisi, bitki besleme, hastalık ve zararlı yönetimi ve hasat konularında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personeller tarafından gerekli bilgiler verilmiştir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü