EĞİRDİR SIFIR ATIK PROJESİNE ÇOK ÖNEM VERİYOR

*EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI M. ERHAN SAVRAN, ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ÜYELERİ MEHMET YAŞAR, VELİ GÜNGÖR, ŞİRKET MÜDÜRÜ ÖMER YILMAZ, ZABITA MÜDÜRÜ ÜMİT METİN, ÇEVRE MÜHENDİSİ PINAR KESİKTAŞ VE EĞİRDİR BELEDİYESİ HEYETİ REMZİYE KIVRAK DÜNDAR’I KÜTAHYA’DA GÖREV YAPTIĞI OKULDA ZİYARET ETTİ.Atık yağlar öğrencilerin elinde sabuna dönüşüyor KÜTAHYA Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atık yağlardan, sabun üretiyor. Bu projenin sahibi ise bir Eğirdir’li.KÜTAHYA Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atık yağlardan, sabun üretiyor. 1 litre kullanılmış yağ getirene 5 kalıp sabun verilen projeyle, atık yağların çevreyi kirletmesi engelleniyor. Kütahya'da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimin yanı sıra fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde, sıvı ve katı temizlik maddeleri ile 'School' markası altında dezenfektandan deterjana, boyadan oda parfümüne kadar 100'den fazla ürün üretip, satış yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2020 yılı verilerine göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 milyon 300 bin liralık satış ile ülke genelinde en fazla ciroya sahip 3'üncü okul oldu.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün çalışmaları ile Sıfır Atık Projesinde Pilot Bölge olan ve bu yolda oldukça ilerleyen Eğirdir İlçesi bu projenin sahibi Eğirdir’li öğretmen Remziye Kıvrak Dündar ve Kütahya ilini oluşturulan heyetle ziyaret ettiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün talimatları ile Kütahya İline giden Eğirdir Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran ve beraberindeki heyet projeyi ve yapılan çalışmaları yerinde incelediler.Eğirdir’li hemşehrimiz Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Teknolojileri öğretmeni Remziye Kıvrak Dündar ‘Çalıştığım okulda bir proje başlatmak istedim ve bu proje öyle bir proje olsun ki hem çevreye katkısı olsun hem ileri dönüşüm olsun, hem de toplum bilinçlensin. Bu bağlamda da çevreye en çok zarar veren atık yağları ele aldım. Çünkü biliyoruz ki 1 lt. yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bunun için okulumuzda atık yağlardan sabun, mum ve arap sabunu üretmek için bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Projeyle her 1 litre kullanılmış yağ getirene 5 kalıp sabun veriyoruz ve okullarımızda gelecek yağlar içinde en çok yağı getiren 3 okulumuza 6 aylık temizlik malzemesini hediye ediyoruz. Bu projemiz halktan ve çevre illerden büyük ilgi gördü bugün ise geri dönüşüm üzerine büyük projeleri olan Eğirdir Belediyemiz ziyaretimize geldi. Geri dönüşüm adına istişarelerde bulunduk. Kendileri okulumuzu gezerek okulumuz hakkında bilgi aldılar okulumuzda ürettiğimiz ürünleri yerinde inceleyip gördüler. Kendilerinin de atıkların geri dönüşümü konusunda faaliyetler sürdürdüklerini ve yapacakları projeler hakkında bilgiler verdiler. İnşallah bu projemiz memleketim Eğirdir’de de hayata geçer, hemşehrilerimin ziyaretlerinden dolayı çok mutluyum.’ ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkan Yadımcısı M. Erhan Savran ve beraberindeki heyetin ziyaretinin ardından Eğirdir’de de bu projenin hayata geçirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Okullarımız işbirliği ile çalışma başlatılması düşünülüyor.Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran Eğirdir’li hemşehrimiz ve okul yöneticilerini kutlayarak Eğirdir’den götürülen hediyeleri takdim ederek başarılar diledi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)