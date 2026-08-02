YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!

YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA
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YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!

Özgür Can Çoban Sahne Aldı, Vali Erin’den Dijital Müze Müjdesi Geldi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bu yıl 23.’sü düzenlenen Psidia Antiokheia Kültür, Sanat ve Turizm Festivali görkemli bir törenle açıldı. Tören ve dualarla başlayan festivalin ilk gününde Türk halk müziğinin sevilen ismi Özgür Can Çoban sahne alırken, Isparta Valisi Abdullah Erin ilçeye kurulacak Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Dijital Müze müjdesini verdi.

Çınaraltı Meydanı’nda Yoğun Katılım

Yalvaç Belediyesi öncülüğünde Çınaraltı Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış programına; Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Yalvaç Kaymakamı Bekir Abacı, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, ilçe protokolü, misafir belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Belediye Başkanı Kodal: "Kültür Birleştirir, Sanat Buluşturur"

Açılış konuşmasını yapan Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yalvaç’ın binlerce yıllık tarihi mirasını geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün burada yalnızca bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Binlerce yıllık tarihi medeniyetlere ev sahipliği yapan Yalvaç’ımızın kültürünü, tarihini ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşatıyor, geleceğe taşıyoruz. Psidia Antiokheia Antik Kenti, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve misafirperver insanıyla Yalvaç, Anadolu’nun en özel şehirlerinden biridir. Kültür birleştirir, sanat buluşturur, müzik ise gönüller arasında köprüler kurar."
Başkan Kodal, festivalin hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye personeline, kamu kurumlarına, sponsorlara ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Vali Erin’den 250 Milyon TL'lik Yatırım ve Dijital Müze Müjdesi

Isparta Valisi Abdullah Erin ise festivalin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak, Yalvaç’ın kırsal kalkınması ve turizmi için yürütülen projeleri açıkladı.
Kırsal alandaki 30’un üzerindeki köyde altyapı, yol, kilit parke ve içme suyu ağlarının yenilendiğini belirten Vali Erin, güncellenmiş rakamlarla 250 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldığını aktardı.
Ayrıca Psidia Antiokheia Antik Kenti için heyecanlandıran projeyi duyuran Vali Erin şu sözleri kaydetti:
"Önümüzdeki dönemde projesi tamamlanma aşamasında olan Antiokheia’nın hemen girişinde bir Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Dijital Müze’yi hayata geçireceğiz. Buraya gelen ziyaretçilerin sanal ortamda Antiokheia’yı deneyimlemelerini sağlayacak bu hizmeti Yalvaç’ımıza kazandırmış olacağız. Kazı çalışmalarına İl Özel İdaremiz üzerinden verdiğimiz nakdi ve malzeme desteklerini de artırarak sürdürüyoruz."

Özgür Can Çoban’dan Unutulmaz Konser

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan ünlü Türk halk müziği sanatçısı Özgür Can Çoban, güçlü sesi, sahne performansı ve geleneksel ezgileri modern dokunuşlarla harmanladığı repertuarıyla Yalvaçlılara müzik ziyafeti sundu.
Meydanı dolduran binlerce kişinin coşkuyla eşlik ettiği konserin sonunda, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal başarılı sanatçıya teşekkür ederek plaket takdim etti.
  1. Psidia Antiokheia Kültür, Sanat ve Turizm Festivali; hafta sonu boyunca sergiler, sportif faaliyetler, sahne gösterileri ve konserlerle dolu dolu devam edecek.
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