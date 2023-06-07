Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Ürün Mesajı: Cumhuriyet'in 100. Yıldönümünde Tek Parça 100 Metre KumaşlaBurdur Gölü kenarında gerçekleştirilen ''İndigo Batik Kumaş Boyama'' etkinliği, Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Ürün Mesajı'nı taşıyan anlamlı bir etkinlik olarak dikkat çekti. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlük Kültür ve Sanat Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Genç liderliğinde yapılan etkinlik, geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen doğa dostu bir faaliyet olarak öne çıktı.SDÜ'nün amacının kültür ve sanatın yaşatılması, toplumsal fayda sağlanması ve farkındalık oluşturulması olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Genç, etkinlikle geleneklere ve köklere vurgu yapmayı hedeflediklerini ifade etti. SDÜ olarak Türkiye'nin kültürünü koruyup yaşatmak için projelere katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.Burdur Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Burdur Halk Plajı'nda gerçekleşen Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası etkinlikleri de katkı sağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne özel olarak düzenlenen etkinlikte, 100 metrelik tek parça kumaş doğal yöntemlerle boyandı.Kökboyama işlemini gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Genç, etkinliğin Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda doğayı korumaya vurgu yapmayı amaçladığını belirtti. Geleneksel yöntemlerle elde edilen doğal boyanın kanserojen içerik taşımadığı için sağlığa da dikkat çekildi.SDÜ olarak Türkiye'nin kültür ve sanatını kayıt altına alarak koruma ve yaşatma çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Doç. Dr. Genç, dünya genelinde ve Türkiye'nin dört bir köşesinde gerçekleştirilen etkinliklere ücretsiz destek verdiklerini ve katılım sağladıklarını belirtti.Burdur Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün daveti üzerine Burdur Gölü kenarında gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümüne ithafen 100 metre kumaş kökboyama yöntemiyle boyandı. Bu çalışma, dünya genelinde yapılan geleneksel yöntemlerle yapılan en büyük ve tek parça indigo batik kumaş boyama çalışmalarından biri olarak kayıtlara geçti.100 metrelik kumaş üzerine daha sonra simge sayılar yazılarak etkinlik etkileşimli bir atölye şeklinde gerçekleştirildi. Burdur halkının da katkı ve katılım sağladığı etkinlik, tüm katılımcılara teşekkürlerin sunulmasıyla sona erdi.Böylelikle, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde yapılan bu anlamlı etkinlik, sürdürülebilir çevre ve sağlıklı ürün mesajını bir araya getiren bir örnek olarak kültürel mirasımızı koruma ve yaşatma çabalarının bir parçası oldu.