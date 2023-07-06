Esnafın gözü Meclis’te

Esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK’lı çalışanlar ile birlikte esnafın çalışma gün sayısının 7200 güne eşitlenmesi yönünde yapılan çalışmaların yasalaşması için gözler TBMM’ye çevrildi. IESOB Başkanı Ahmet Tural, “Yapılacak yeni düzenleme ile norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler” dedi.

Esnaf ve sanatkarımızın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenerek 7200 güne inmesi talebinin, Hükümet tarafından karşılık bulduğunu, bu durumun tüm esnaf ve sanatkar camiasında sevinçle karşılandığını belirten Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural “Bu eşitliğin sağlanması için yapılan çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisinde kısa sürede görüşülerek kabul olması için esnafımız bu görüşmelere kilitlenmiş durumdadır. Pirim gün sayısının eşitlenmesi ile anayasanın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik ortadan kaldırılmış olacaktır” dedi.



NORM BİRLİĞİ SAĞLANACAK

Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarların, tarım çalışanları, staj mağduru esnafın EYT’den faydalanmak için TBMM’den çıkacak düzenlemeyi beklediğini ifade eden Başkan Tural “Artık verilen müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-kur, SSK’lı ve Emekli Sandığı’na tâbi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir kurum. Yapılacak yeni düzenleme ile norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ayrıca ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı diyoruz” diye konuştu.



STAJ MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

Öte yandan staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik sigortalarının yatırılmamasından kaynaklanan sıkıntıların devam ettiğini ileten Başkan Tural “Yeni bir düzenleme ile staj mağdurlarının önü açılmalıdır. Bununla birlikte esnafın EYT’den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanma ile devlete önemli bir gelir sağlanacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi, aileleri ile birlikte milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulması için bir an önce düzenlemenin yasalaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.