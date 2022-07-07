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ISPARTA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMI 2022

ISPARTA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMI 2022
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
T.C. ISPARTA KURBAN BAYRAMI KUTLAMA KOMİTESİ
 
Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Başkanları ve bütün vatandaşlarımızın katılımıyla Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park Büyük Salonda gerçekleştirilecektir.
Değerli hemşehrilerimizin, mülki, askeri ve adli erkân ile meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve tüm kamu görevlilerinin bayramlaşma törenine teşriflerini dileriz.
PROGRAM :
Tarih : 08.07.2022 Cuma Günü
Bayramlaşma       Saat : 15.30-17.00 arası
Şehitlik Ziyareti   Saat : 17.15
 
                                                           KUTLAMA KOMİTESİ 
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ISPARTA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMI 2022
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