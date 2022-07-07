ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

/

Isparta ili Senirkent ilçesi Gençali köyünde 02 Temmuz 2022 tarihinde bahçe sahibi A.Y.Ç. isimli şahsı aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçakla yaralayan Suriye uyruklu mevsimlik tarım işçisi A.E.H. isimli şahıs olaydan sonra firar ederek semt-i meçhule kaçmıştır.Firari şahsı yakalamak maksadıyla Isparta İl J.K.lığınca oluşturulan özel ekip tarafından Suriye uyruklu şahıs hakkında yapılan geniş çaplı araştırma neticesindeşahsın izini kaybettirerek yurt dışına kaçma gayretinde olduğu öğrenilmiş, Hatay, Ankara ve İstanbul illerinde bulunan toplam (6) ayrı adreste değişik tarihlerde aramalar yapılmıştır.Şüpheli şahsın İstanbul iline kaçtığı, oradan da yurt dışına kaçacağı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine özel ekip İstanbul iline görevlendirilmiş, şahıs İstanbul ili Fatih ilçesi Aksaray semtinde, 07.07.2022 günü saat:03.30 sıralarında saklandığı market içerisinde yakalanarak gözaltına alınmış, Senirkent C.Savcısının talimatı doğrultusunda İstanbul ilinden İsparta iline getirilerek adli makamlara sevk edilmiştir.Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak 02-06 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hatay- Erzin, Ankara-Polatlı ve İstanbul-Tuzla ilçelerinde altı ayn noktada icra edilen ev araması sonucunda; yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen (30) göçmen hakkında ayrıca yasal işlem yapılmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.