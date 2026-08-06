Isparta'da battı çıktıda tır sıkıştı, trafik aksadı

Isparta'da battı çıktıda tır sıkıştı, trafik aksadı
ISPARTA
G.Tarihi: 02.08.2026 14:26
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Isparta'da battı çıktıda tır sıkıştı, trafik aksadı


Isparta'da vatandaşların "Battı Çıktı" olarak bildiği alt geçitten geçmeye çalışan bir tır, yüksekliği nedeniyle alt geçitte sıkıştı. Olay sonrası bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, tırın çıkarılması için ekipler seferber oldu.

Alt geçitte trafik durma noktasına geldi

Isparta'da akşam saatlerinde kent trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Battı Çıktı'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alt geçitten geçmeye çalışan tır, yüksekliği nedeniyle köprüye temas ederek sıkıştı.

Sürücü aracı durdururken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olay nedeniyle alt geçitte uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok sürücü alternatif güzergâhlara yöneldi.

Ağır vasıta kurtarma ekibi sevk edildi

Olay yerine gelen ağır vasıta kurtarma ekibi, sıkışan tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Görüntülerde, tırın özel kurtarma aracı üzerine alınarak güvenli şekilde bölgeden taşındığı görüldü. Çalışmalar sırasında trafik zaman zaman tamamen durdurulurken, ekipler operasyonu kontrollü şekilde sürdürdü.

Yaralanan olmadı

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, tırda ve alt geçidin temas eden bölümünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik yeniden normale dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, özellikle yüksek tonajlı ve yüksek kasalı araç sürücülerinin alt geçitlere girmeden önce yükseklik uyarı levhalarını dikkate almaları gerektiğini belirtti.

 

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